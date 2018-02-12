РИАМО - 12 фев. Вертолет с фрагментами тел пассажиров и экипажа разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 направился в Москву, было найдено более 700 фрагментов тел, сообщается на сайте МЧС России.

Самолет Ан-148 выполнял рейс №703 Москва – Орск. Он потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не выжил. На месте аварии проводится поисковая операция.

«По состоянию на 16:00 обнаружено более 700 фрагментов тел. В настоящее время вертолет Ми-8 с частью фрагментов вылетел в Москву», — сказал начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

По его словам, спецборт доставит фрагменты тел в городскую клиническую больницу №6, после чего специалисты МЧС России переправят их в бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения экспертизы.

Еще часть фрагментов будет доставлена следующим рейсом.

В Орске организована работа по забору проб анализов ДНК у родственников жертв авиакатастрофы. Психологи центра экстренной психологической помощи МЧС России сопровождают близких погибших на всех этапах при проведении следственных мероприятий в Москве и Орске.

К оказанию помощи привлечена сводная группа из 32 ведомственных психологов, руководит которой директор центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.