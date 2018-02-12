РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. Жители Подольска с ограниченными возможностями здоровья смогут написать заявления для голосования не по месту прописки на дому, сообщил в понедельник «РИАМО в Подольске» председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Подольска Игорь Москаленко.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года в День воссоединения Крыма с Россией. Тем, кто не сможет проголосовать по месту прописки, можно проголосовать по месту фактического проживания, просто написав заявление в пункте приема заявлений, которые открылись по шести адресам в округе. Они будут работать до 12 марта.

«Пенсионеры и инвалиды, которые не имеют возможности самостоятельно прибыть в пункты приема заявлений или МФЦ округа (по состоянию здоровья – ред.), могут написать заявление для голосования не по месту прописки на дому. Для этого достаточно до 25 февраля позвонить в ТИК по телефону: 8(496)755-57-47, а после 25 февраля позвонить в свою участковую комиссию, после чего к ним на дом придет специалист», – сказал Москаленко.

Пункты приема заявлений находятся по следующим адресам: улица Северная, дом №4/14; улица Багратиона, дом №21; улица Юных Ленинцев, дом №78А; улица Кирова, дом №4; в микрорайоне Климовск по улице Ленина, в доме №5, и в микрорайоне Львовский по улице Красная, дом №2А.

Помимо этого, подать заявление о выборе избирательного участка можно и в МФЦ округа по адресам: улица Кирова, дом №39; улица Высотная, дом №6; микрорайон Климовск, улица Железнодорожная, дом №3; микрорайон Львовский, улица Красная, дом №2А; поселок Быково, улица Центральная, дом №5А и в деревне Федюково, улица Строителей, дом №1.