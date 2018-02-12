РИАМО - 12 фев. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов обратились к столичным властям с просьбой освободить водителей от штрафов и эвакуации вплоть до завершения комплекса работ по расчистке улиц Москвы от снега, сообщает в понедельник РИА Новости.

«Просим Вас дать прямое указание департаменту ЖКХ Москвы принять самые срочные меры по расчистке парковок, а руководству МАДИ – запретить инспекторам принимать решения об эвакуации вплоть до полной ликвидации последствий аномального снегопада на улицах Москвы», — говорится в письме на имя мэра Москвы Сергея Собянина.

Кроме того, депутаты считают целесообразным на этот же срок освободить от штрафов владельцев транспортных средств, объективно не способных покинуть парковочные места из-за снежных завалов.

Депутаты обратили внимание на то, что в условиях, когда городские службы не успевают расчищать улицы от снега, исправно работают эвакуаторы, которые по представлению инспекторов МАДИ задерживают и перемещают транспортные средства на штрафные стоянки. При этом водители фактически становятся заложниками сложившейся ситуации.

Ранее на Московский регион 3-4 февраля обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За эти дни выпало более 118% от месячной нормы осадков.