РИАМО - 12 фев. Московский городской суд назначил рассмотрение дела о драке на Хованском кладбище на 21 февраля, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Судебное заседание в отношении подсудимых по делу о массовой драке на Хованском кладбище назначено на 21 февраля», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что заседание пройдет в открытом режиме.

В ходе массовых беспорядков и перестрелки у центрального входа на Хованское кладбище 14 мая 2016 года три человека погибли на месте происшествия и более 30 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Следователи установили, что Юрий Чабуев, будучи начальником территориального отделения ритуального обслуживания №3 ГБУ города Москвы «Ритуал», и Александр Бочарников организовали массовые беспорядки с целью силового вытеснения трудовых мигрантов, граждан Республики Таджикистан с территории кладбища.

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