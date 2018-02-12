РИАМО - 12 фев. Минтруд России координирует оказание социальной помощи семьям граждан, погибших в результате крушения самолета «Саратовских авиалиний» Ан-148 в Подмосковье, будут составлены социальные портреты семей погибших для оказания им необходимой помощи, говорится в сообщении пресс-службы министерства труда и социальной защиты РФ.

Самолет Ан-148 выполнял рейс №703 Москва – Орск. Он потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не выжил. На месте аварии проводится поисковая операция.

«По поручению министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина для оказания всесторонней помощи семьям погибших органы исполнительной власти регионов в ближайшее время начнут работу по составлению социальных портретов семей», - говорится в сообщении.

Сотрудники региональных органов социальной защиты населения определят потребность семей в социальном обслуживании (например, в предоставлении мест в стационарных либо в полустационарных учреждениях социального обслуживания престарелых, оставшимся без попечения родственникам), содействии в трудоустройстве, устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечении местами в детских садах, содействии в продолжении образования учащимся и студентам, потерявшим кормильца.

Для оперативного оказания помощи работа будет проводиться во взаимодействии с территориальными отделениями Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования России и Роструда.

Консультационные пункты организованы в аэропорту «Домодедово» и в городе Орске - по 12 февраля – в Орской городской больнице №4, с 9:00 13 февраля – в Центре социального обслуживания города Орска по адресу: улица Чернышева, дом 18.

Кроме того, в аэропорту «Домодедово» и в городе Орске организованы консультационные пункты, в которых работают представители Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования России, Роструда, региональных органов социальной защиты населения, психологи.

В данных пунктах родственники и близкие погибших могут получить информацию по предоставлению мер социальной поддержки, оформлению необходимых документов и другим правовым вопросам. Также организовано оказание гражданам психологической помощи.