РИАМО - 12 фев. В подмосковных Химках проводится проверка здания новой детско-взрослой поликлиники, рассчитанной на 400 посещений в смену, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Инспекторский состав отдела №3 Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводит проверку по извещению об окончании строительства здания поликлиники по адресу: микрорайон 6, 7, 8 городского округа Химки», - говорится в сообщении.

Застройщиком объекта выступает АО «ПИК-Регион». Поликлиника построена на средства инвестора.

«Согласно проекту, трехэтажная поликлиника рассчитана для взрослого и детского населения на 400 посещений в смену», - уточнил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Новое медицинское учреждение предназначено для оказания профилактической, диагностической, консультативной и лечебной помощи населению. В проекте учтены все необходимые условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп граждан. На прилегающей территории обустроено парковочное пространство, места для отдыха с малыми архитектурными формами.

Проверка на объекте завершится 28 февраля. После проведения проверки и устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии.