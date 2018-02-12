РИАМО - 12 фев. Московское областное УФАС рассмотрело жалобу ООО частная охранная организация «Комбинат» на действия ГУП «Московское областное бюро технической инвентаризации» в рамках торгов на оказание услуг охраны, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по региону.

Согласно доводам общества, предприятие установило завышенные требования к участникам аукциона на оказание услуг пультовой охраны с использованием тревожной кнопки для обеспечения комплексной безопасности на 15 объектах.

«Изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС пришло к выводу о неправомерности действий ГУП МО «Московское областное бюро технической инвентаризации» и признало жалобу ООО частная охранная организация «Комбинат» частично обоснованной», - говорится в сообщении.

Ведомство выдало предприятию обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.