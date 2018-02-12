РИАМО - 12 фев. К вечеру понедельника на месте авиакатастрофы в Раменском районе Подмосковье спасатели обнаружили более 400 фрагментов самолета, при этом обследовано 27 гектаров территории, сообщается на сайте МЧС России.

Самолет Ан-148 выполнял рейс №703 Москва — Орск. Он потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту самолета находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не выжил. На месте аварии проводится поисковая операция.

«По состоянию на 17:00 12 февраля, обследовано 27 гектаров, обнаружено более 400 фрагментов самолета, осуществлен забор проб ДНК у 31 родственника. Обнаружен второй бортовой самописец», - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 1079 человек и 203 единицы техники, в том числе от МЧС России 520 человек и 107 единиц техники.