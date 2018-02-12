РИАМО - 12 фев. Действие лицензии Московского института физкультуры и спорта было прекращено приказом Рособрнадзора, также государственной аккредитациии в полном объеме лишили Московский институт психологии, сообщается на сайте ведомства.

«На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии: НОУ ВО «Московский институт физической культуры и спорта», — говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с неустранением выявленного несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам Рособрнадзором, в том числе с участием Аккредитационной комиссии, был лишен государственной аккредитации в полном объеме Московский институт психологии.

Как отмечается в сообщении, лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся с их письменного согласия в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).