РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. В поселении Малаховка Люберец школьники с родителями водили хоровод и участвовали в интерактивных играх, посвященных первому дню Масленицы, сообщается в Instagram-аккаунте Малаховского парка.

«Двенадцатого февраля в парке Малаховки в рамках регионального фестиваля городской среды «Выходи гулять» стартовала широкая Масленица. «Встреча» – так называется первый день Масленицы, и она прошла с учащимися младших классов гимназии №46. Детей и родителей пришло очень много. В программе мероприятия: Снегурочка, горячий чай с блинами, интерактивные игры, хороводы, катание с горки, игра в снежки», – говорится в сообщении.

Детям и родителям рассказали об истории возникновения Масленицы. Потом все исполнили масленичные песни.

В текущем году масленичная неделя пройдет с 12 по 18 февраля. Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Он пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.