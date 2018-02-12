РИАМО - 12 фев. Специалисты начали вскрывать бортовые самописцы, найденные на месте крушения пассажирского самолета Ан‑148 в Подмосковье, сообщается на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«В лабораторию МАК доставлены защищенные модули памяти бортовых самописцев (речевого и параметрического), так называемые «черные ящики». Специалисты приступили к их вскрытию и анализу состояния носителей информации», - говорится в сообщении.

Самолет Ан-148 выполнял рейс №703 Москва – Орск. Он потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не выжил. На месте аварии проводится поисковая операция.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 1079 человек и 203 единицы техники, в том числе от МЧС России 520 человек и 107 единиц техники.