РИАМО - 12 фев. Московское областное УФАС включило сведения в отношении ООО «Афон» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Согласно представленным сведениям, ФГКУ комбинат «Лесной» заключил государственный контракт с обществом на приобретение светодиодных светильников. В связи с нарушением ООО «Афон» условий, комбинат расторг контракт в одностороннем порядке.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС общество не представило документов, свидетельствующих об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок. Изучив представленные доказательства, ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Афон» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении.