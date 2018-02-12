РИАМО - 12 фев. Новое здание Совета Федерации РФ в столице планируется построить в 2019-2020 годах, в 2018 году будут выполняться проектно-изыскательные работы, говорится в сообщении пресс-службы Совфеда.

На улице Петровка в столице построят новое здание Совета Федерации с переходом в нынешнюю резиденцию, в которой не хватает кабинетов для 90 сенаторов и новых членов СФ, которых вправе назначить президент.

«В 2018 году должны быть выполнены проектно-изыскательские работы, экспертиза проекта, согласование с властями Москвы. В 2019-2020 годах планируется строительство», — говорится в сообщении.

Концепция нового здания, техническое задание на проектирование разработаны управлением делами президента РФ совместно с аппаратом Совета Федерации и службами эксплуатации. Документ предусматривает сооружение нового корпуса с учетом окружающей застройки в этом районе Москвы. В частности, высота наземной части составит шесть этажей.

В здании будут располагаться кабинеты сенаторов, залы для проведения заседаний комитетов СФ. Запланированы столовая, буфет, подземный гараж. Зал заседаний палаты остается в существующем здании.

«За прошедшее время было рассмотрено несколько вариантов решения этого вопроса. В итоге пришли к выводу, что оптимальный вариант – это строительство нового современного корпуса, соединенного переходом с нынешним зданием Совета Федерации. Возможности для этого имеются, речь идет об использовании территории, занимаемой давно заброшенным двухэтажным строением, не представляющим исторической или культурной ценности, по адресу: улица Петровка, дом 17, строение 19», — уточняется в сообщении.

Сейчас члены Совета Федерации, их помощники, сотрудники аппарата располагаются в зданиях верхней палаты на Большой Дмитровке и Новом Арбате. Несмотря на кажущиеся большими размеры зданий на Дмитровке, помещений в нем недостаточно – многие сенаторы вынуждены делить кабинеты с коллегами и помощниками.

Кроме того, остро не хватает места для проведения заседаний комитетов СФ, переговоров, встреч, круглых столов, парламентских слушаний, других публичных мероприятий.