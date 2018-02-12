РИАМО - 12 фев. В Москве раскрыли картельный сговор двух поставщиков лекарств и медицинского оборудования с тремя городскими больницами, действовавший в 2014-2016 годах, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы.

«Картель препятствовал допуску иных компаний к участию в торгах и создавал видимость конкуренции на аукционах на поставку лекарств, медизделий, оборудования и питания в больницы города Москвы», - говорится в сообщении.

На сайте уточняется, что комиссия ФАС России признала ООО «Фарм-Проект» и ООО «Веста Фарм» виновными в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на 426 открытых аукционах на поставку лекарств, детского и диетического питания, изделий медицинского назначения и медоборудования для медицинских организаций в 2014-2016 годах.

ГБУЗ «Городская клиническая больница имени В.В. Виноградова департамента здравоохранения города Москвы», ГБУЗ «Городская клиническая больница №67 имени Л.А. Ворохобова департамента здравоохранения города Москвы», ГБУЗ «Городская клиническая больница №68 департамента здравоохранения города Москвы», ООО «Фарм-Проект» и ООО «Веста Фарм» признаны виновными в заключении соглашения, которое привело к ограничению конкуренции.

Общая сумма начальных максимальных цен контрактов в рассмотренных аукционах составила более 644 миллионов рублей.

Начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев отметил, что заказчики направляли первые части заявок на участие в аукционах сотрудникам компаний-участников картеля, которые прописывали нужные формулировки для отклонения заявок компаний, не участвующих в сговоре. Формулировки дословно включались заказчиком в протокол рассмотрения первых частей заявок.

Комментируя решение комиссии, статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский подчеркнул, что своими действиями заказчики устранили добросовестных игроков с торгов, а это привело к тому, что все аукционы завершились с минимальным снижением начальных цен контрактов, то есть картель воспрепятствовал экономии бюджетных средств.

В ходе рассмотрения дела ряд ответчиков признал факт заключения и реализации антиконкурентного соглашения. В адрес госзаказчиков будут направлены обязательные для исполнения предписания о недопущении действий, ограничивающих конкуренцию.

Одновременно материалы дела будут переданы в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по статьям 178 (ограничение конкуренции) и 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ.