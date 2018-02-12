РИАМО - 12 фев. Яровой сев в этом году в Подмосковье планируется провести на площади около 230 тысяч гектаров, при этом под зерновые и зернобобовые отведут более 80 тысяч гектаров, а под картофель – бодее 13 тысяч гектаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Как пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, в министерстве создан штаб по проведению сезонных полевых работ, куда будет стекаться вся информация из муниципалитетов. Планы по проведению весенней посевной будут представлены в штаб к 16 февраля.

«Яровой сев в этом году планируется провести на площади 226,2 тысячи гектаров, или 111% к уровню прошлого года - 203,7 тысячи гектаров. Прогнозируется увеличение посевных площадей яровых и зернобобовых на 4,4 тысячи гектаров - с 77,6 тысячи в 2017 году до 82 тысячи гектаров в 2018 году или 105,6%, технических культур (рапс, горчица) - на 5,3 тысячи гектаров - с 26,7 тысячи до 32 тысячи гектаров в 2018 году, кукурузы на корм - на 3,7 тысячи гектаров - с 31,9 тысячи гектаров до 35,6 тысячи гектаров», - сообщил министр.

Также Разин добавил, что картофель в этом году планируется посадить на площади 13,3 тысячи гектаров, что на 4,7% выше уровня прошлого года - 12,2 тысячи гектаров, овощные культуры - 7,9 тысячи гектаров, на 8,2% больше уровня прошлого года - 7,3 тысячи гектаров.