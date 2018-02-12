РИАМО - 12 фев. Сотрудники Главгосстройнадзора Московской области проводят плановую проверку хода строительства локальных очистных сооружений ливневых стоков в поселке Заречье Одинцовского района, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В настоящее время на объекте ведутся пусконаладочные работы. Строительство ведется в соответствии с действующим графиком», - сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Застройщиком объекта является АО «НДК». Финансирование осуществляется за счет собственных средств. Завершить строительство планируется в третьем квартале 2018 года.