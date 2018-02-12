РИАМО - 12 фев. Заместитель главы администрации подмосковного Рузского округа Лев Урман освобожден от должности и займется вопросами экологии в муниципалитете в качестве советника главы, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Вопросы экологии являются для нашего заповедного края одними из приоритетных, требуют особой кропотливой и ежедневной работы. Кроме того, мы запустили большую работу по подготовке к рекультивации полигона Аннино. Эти вопросы решено выделить в отдельный блок, как важнейшие, заниматься этим нужно предметно в ежедневном режиме. Поэтому Лев Урман, который в курсе этих вопросов, более плотно займется именно экологией», - сказал глава Рузского округа Максим Тарханов.

В материале отмечается, что в июле 2018 года в муниципалитете планируется завершить работы по разработке проектно-сметной документации для рекультивации закрытого полигона твердых коммунальных отходов «Аннино». После этого полигон планируют включить в госпрограмму по рекультивации на 2019 год.

«Срок окончания работ – июль 2018 года. Проект будет передан в правительство Московской области для включения полигона ТКО «Аннино» в государственную программу на 2019 год для проведения работ по его рекультивации», – отметил Тарханов.

Прием отходов на полигон ТБО «Аннино», который функционировал с 1975 года, был закрыт в декабре 2016 года. Он принимал отходы 4-5 класса опасности со всей территории Рузского округа и частично с территорий Звенигорода и Истры. После закрытия полигона отходы из Рузского округа вывозятся в Волоколамский район.