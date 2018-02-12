РИАМО - 12 фев. В столице впервые проведут соревнования WorldSkills Russia Junior для участников моложе 16 лет, соревнования пройдут с 12 по 17 февраля, студенты и школьники продемонстрируютсвое мастерство в 80 специальностях, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Заявки на участие подали больше 1,2 тысячи школьников и студентов, оценивать их работы будут свыше 800 экспертов», - говорится в сообщении.

Чемпионат пройдет на 61 площадке, главной станет технополис «Москва». Здесь состоятся соревнования по 17 направлениям. Среди них разработка дополненной и виртуальной реальности, машинное обучение, разработка мобильных приложений, технологии блокчейн и другие.

Кроме соревнований, в программе чемпионата мастер-классы, семинары, круглые столы и панельные дискуссии с преподавателями, представителями бизнес-сообществ и партнерами «Московских мастеров». В технополисе гостей ждет больше 50 мероприятий. Попробовать выполнить элементы конкурсных заданий можно будет на площадках try-a-skill. Регистрация на мероприятия – на сайте регионального координационного центра.

«Это возможность для ребят в столь юном возрасте не просто прикоснуться к профессиональному оборудованию и новейшим технологиям, приобрести профессиональные навыки, но, более того, продемонстрировать их», – отметила координатор регионального координационного центра WorldSkills Russia в Москве Ксения Калугина.