РИАМО - 12 фев. Специалисты управления Россельхознадзора добились штрафа для владельца участков сельскохозяйственного назначения в Егорьевске за нарушение требований земельного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В управление поступили материалы из администрации городского округа Егорьевск в отношении СЗАО «Ленинское», собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 753,58 гектара, с результатами проверки соблюдения требований земельного законодательства РФ.

«Согласно представленной информации, установлено невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель в результате зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью. В феврале управлением СЗАО «Ленинское» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 550 тысяч рублей», - говорится в сообщении.