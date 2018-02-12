РИАМО – 12 фев. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подчеркнул, что семьям погибших в катастрофе самолета Ан-148 в Подмосковье необходимо произвести все страховые выплаты, сообщает в понедельник РИА Новости.

Самолет Ан-148 выполнял рейс №703 Москва – Орск. Он потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не выжил. На месте аварии проводится поисковая операция.

«Важно поддержать родственников погибших, оказать им помощь. С ними уже работают психологи, работают социальные службы, медики. Понятно, что деньги не способны вернуть близких, но, тем не менее, необходимо обеспечить, чтобы все семьи погибших получили страховку», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами, отметив, что ряд выплат будет произведен также по региональным линиям.

Медведев подчеркнул, что идет расследование обстоятельств катастрофы, проводятся работы.

«Я также дал указание главе МЧС по необходимым мерам», - добавил премьер.