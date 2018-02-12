РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. В Подольске 28 февраля состоится гала-концерт участников фестиваля «Эстафета талантов - 2018», на котором наградят победителей различных номинаций, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник комитета по делам молодежи администрации округа.

Ежегодный фестиваль-конкурс «Эстафета талантов – 2018» открылся выставкой работ в номинации «изобразительное и декоративно-прикладное творчество» 9 февраля. В фестивале принимают участие воспитанники учреждений по работе с молодежью в возрасте от 7 до 30 лет, которые соревнуются в шести номинациях: изобразительное и декоративно-прикладное искусство; художественное слово; оригинальный жанр; хореография; музыканты-инструменталисты и вокал.

«Тема фестиваля в этом году: «Дорогами добра». В рамках фестиваля 13 февраля воспитанники учреждений по работе с молодежью покажут свои умения в номинациях «музыканты-инструменталисты» и «художественное слово», 14 февраля состоится конкурс в номинациях «оригинальный жанр» и «хореография», а 15 февраля выступят вокалисты. Завершится фестиваль гала-концертом, который пройдет 28 февраля во Дворце молодежи. Во время заключительного мероприятия будут подведены итоги и будут награждены победители различных жанров», – сказал сотрудник.

Оценивать творческие работы и выступления участника будет жюри. Гала-концерт начнется в 15:00. Посетить его смогут все желающие бесплатно по адресу: улица Октябрьский проспект, дом 11/1.