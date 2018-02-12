РИАМО - 12 фев. В столице на платформах «НАТИ» и «Петровско-Разумовское» Ленинградского направления Октябрьской железной дороги снова начали останавливаться электрички после сбоя, произошедшего днем в понедельник, сообщается в Telergam-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

«Пригородные поезда Московско-Тверской ППК вновь останавливаются на платформах «Петровско-Разумовское» и «НАТИ» в соответствии с расписанием. Извините, что доставили вам неудобства», — говорится в сообщении.

Ранее по техническим причинам электрички Ленинградского направления Октябрьской железной дороги временно не останавливались на этих платформах. Пассажирам предлагали следовать до платформы «Моссельмаш» или станции «Ховрино» и бесплатно пересаживаться на поезд, следующий в обратном направлении.