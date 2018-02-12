РИАМО - 12 фев. Московский городской суд признал законным арест политтехнолога Петра Милосердова, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Жалоба на арест Милосердова оставлена без удовлетворения», - сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что, по версии следствия, Милосердов помогал националисту Александру Поткину создать экстремистское сообщество. Мещанский районный суд Москвы в августе 2016 года признал Поткина виновным в легализации денежных средств и экстремизме. Националиста приговорили к 7,5 годам колонии общего режима и штрафу. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск «БТА-банка», который является потерпевшим по делу о взыскании почти 5 миллиардов руб.