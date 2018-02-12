РИАМО - 12 фев. Магомед Мухидинов получил по решению Останкинского суда Москвы пять лет колонии общего режима за сексуальное насилие в отношении женщины и кражу ее вещей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Останкинский суд Москвы приговорил Магомеда Мухидинова к пяти годам колонии общего режима за сексуальное насилие и кражу телефона», - сказал собеседник агентства.

По данным ряда СМИ, мужчина забрался в квартиру москвички, схватил потерпевшую за горло и начал ее душить, после чего языком совершил над потерпевшей насильственные действия сексуального характера. Затем похитил у нее мобильный телефон и швейцарские наручные часы стоимостью 250 тысяч рублей.