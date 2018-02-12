РИАМО - 12 фев. В Московской области в 2017 году, объявленном в России Годом экологии, особое внимание уделали работе по раскрытию преступлений в сфере экологии, улучшения показателей удалось добиться благодаря совместной работе всех органов власти, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В понедельник в Москве прошло расширенное заседание коллегии прокуратуры Подмосковья во главе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В ходе своего выступления прокурор Московской области Алексей Захаров отметил, что по линии экологии было предъявлено 212 исков в суды общей юрисдикции, что на 13% больше аналогичного прошлогоднего показателя, а общая сумма удовлетворенных судом исков составила 280 миллионов рублей, что более чем на 26,4% превышает результат прошлого года.

«Эти достижения – результат совместной работы всех органов власти», – сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, который также принял участие в заседании коллегии.

Он напомнил, что в августе 2017 года стартовала программа «Чистое Подмосковье» - в его рамках было проведено 6747 рейдов.

«Депутаты Мособлдумы наравне с представителями других органов власти, общественными организациями и просто неравнодушными жителями муниципалитетов принимали участие в выявлении незаконных свалок. Парламентарии приняли участие примерно в 10% всех состоявшихся рейдов. Помимо главного результата - стихийных навалов мусора стало в разы меньше, областной парламент внес новшества в законодательство», – уточнил Брынцалов.

По его словам, речь идет о создании в каждом муниципалитете специальной административной комиссии – к ее полномочиям в числе прочего была отнесена и обязанность следить за мусорными свалками и навалами.

Также Брынцалов уточнил, что важно «не просто следить, но и привлекать нарушителей к ответственности».