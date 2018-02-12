РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. Камеры планируют установить в подъездах многоквартирных домов Люберец, они помогут установить вандалов, разрисовывающих стены, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Необходимо установить в подъездах камеры видеонаблюдения, они помогут установить, кто рисует на стенах. Я уверен, что такие художества рисуют те, кто проживает в этом подъезде. Скорее всего, это подростки до 17 лет, которые свое внутреннее состояние выплескивают на стены в подъезде», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что необходимо найти хулиганов и предложить им рисовать легально и за деньги.

«Нужно направить их энергию в доброе русло. Надо воспитывать таких подростков и заниматься их просвещением», – подчеркнул Ружицкий.

По словам директора управляющей компании Люберец АО «ЛГЖТ» Мамеда Азизова, на закраску надписей в подъездах тратятся большие деньги.

«Люберцы являются лидером по количеству отремонтированных подъездов. Но жители не берегут ту красоту, которую мы создаем для них, разрисовывают постоянно стены», – пояснил Азизов.