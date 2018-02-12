РИАМО - 12 фев. В Главном управлении государственного административно-технического надзора Московской области отмечают снижение количества поступающих в службу жалоб на нарушения тишины и покоя граждан, за прошлую неделю поступило всего порядка 120 обращений по данному поводу, сообщила руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«По итогам прошедшей недели в адрес службы поступило около 120 сообщений, что почти в два раза меньше, чем показатель за позапрошлый отчетный период. Снижение обращений по данному вопросу происходит практически во всех муниципалитетах региона», - сказала главный государственный административно-технический инспектор Московской области.

Она назвала особо показательным падение количества сигналов из крупных муниципалитетов, ранее показывавших большую активность в этом направлении.

«Не поступило жалоб из Одинцовского и Серпуховского муниципальных районов. Также не жаловались на нарушения тишины жители городских округов Подольск, Коломенский, Серпухов, Жуковский, Котельники, Дзержинский, Лыткарино, Электросталь, Долгопрудный и Лобня. Это говорит о том, что комфорт проживания в населенных пунктах вырос», - подчеркнула Витушева.

Она добавила, что многие муниципалитеты, переставшие направлять в Госадмтехнадзор сообщения о нарушениях тишины, ранее являлись каналом бесперебойного снабжения службы соответствующими обращениями.