РИАМО - 12 фев. Строители занимаются отделочными работами в здании детского сада, который возводят в деревне Боброво Ленинского района Подмосковья, планируемый срок завершения работ намечен на второй квартал 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора региона.

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводят очередную проверку строительства дошкольного образовательного учреждения на 340 мест, расположенного в деревне Боброво Ленинского района.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству фасадов и внутренних инженерных сетей, отделочные работы», - сообщил руководитель надзорного ведомства Руслан Тагиев.

Застройщиком детского сада выступает ООО «Лотан». Финансирование осуществляется за счет собственных средств. Планируемый срок завершения работ – второй квартал 2018 года.

По проекту, в трехэтажном здании детского сада площадью 7532 квадратных метра предусмотрены групповые ячейки, залы для музыкальных занятий и хореографии, спортзал, медицинские и методические кабинеты, пищеблок.

Кроме того, на прилегающей территории будут смонтированы теневые навесы, установлены детские игровые комплексы, обустроены спортивные площадки для малышей, будет выполнено озеленение.