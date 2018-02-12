РИАМО - 12 фев. В столичном аэропорту «Домодедово» совершили панихиду по погибшим в крушении самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы аэропорта.

«В часовне Архангела Михаила в московском аэропорту «Домодедово» состоялась панихида по погибшим пассажирам и членам экипажа рейса 6W 703 Москва - Орск», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что почтить память погибших пришли родственники, сотрудники авиакомпании «Саратовские авиалинии», представители авиакомпаний-партнеров, сотрудники аэропорта. Заупокойную панихиду совершил протоиерей Олег Шмитов.

Руководство и сотрудники «Домодедова» выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Самолет Ан-148 выполнял рейс №703 Москва – Орск. Он потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не выжил. На месте аварии проводится поисковая операция.