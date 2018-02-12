РИАМО - 12 фев. Более 1 миллиона кубометров снега вывезли рабочие с полигона Московской железной дороги с начала февраля, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

С 1 по 11 февраля, в том числе в период аномального снегопада, прошедшего в столичном регионе, на Московской железной дороге проводились непрерывные работы по очистке железнодорожного полотна и сопутствующей инфраструктуры от снежных заносов для обеспечения безопасности и надежности перевозок.

«За это время в общей сложности железнодорожники очистили около 23 тысячи километров пути и вывезли более миллиона кубометров снега», - говорится в сообщении.

В настоящее время на полигоне дороги продолжаются работы по уборке снега с железнодорожного полотна, стрелочных переводов и других объектов инфраструктуры. Железнодорожники постоянно следят за погодной ситуацией и при необходимости корректируют количество привлекаемых сил.