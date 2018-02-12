РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. Маршрутка, которая следует из Подольска, в понедельник утром сломалась на въезде в Москву, и пассажиры продолжили свой путь пешком, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель транспортной компании «Ранд-Транс».

Жительница Подольска сообщила «РИАМО в Подольске», что в понедельник утром маршрутка №1231К, которая следует из Подольска в Москву, сломалась на пересечении 33 километра МКАД и Варшавского шоссе (на въезде в столицу – ред.). Пассажиры продолжили свой оставшийся путь пешком.

«Действительно, данный инцидент имел место быть. На движение других маршруток это никак не повлияло. Сломанное транспортное средство заменят, как только оно прибудет в парк. Причем пассажирам, которые потребовали возврата денег, вернули их денежные средства», – сказал представитель компании.

Он отметил, что на данный момент маршрут №1231К работает в штатном режиме и все машины находятся на линии.