РИАМО - 12 фев. Более 30 специалистов АО «Мособлэнерго» проводят аварийно-восстановительные работы в Раменском районе Подмосковья, где накануне под отключение попали 47 трансформаторных подстанций, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Аварийная ситуация произошла по вине строительной компании, проводившей в воскресный день несогласованные земляные работы и повредившей три кабельных линии, обеспечивающих электроснабжением более 2 тысяч потребителей в поселках Ильинское, Быково, Кратово.

«На данный момент электроснабжение потребителей осуществляется от передвижных дизельных электростанций. Сегодня в течение дня наши специалисты закончат восстановительные работы – все потребители будут запитаны по нормальной схеме», - отметил директор департамента оперативно-технологического управления АО «Мособлэнерго» Сергей Иванцов.

Для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ в Воскресенском и Раменском филиалах «Мособлэнерго» был объявлен режим повышенной готовности, привлечены аварийно-восстановительные бригады и спецтехника, включая 12 передвижных дизельных электростанций.

На социально значимые и жизненно-важные объекты напряжение было подано менее чем через три часа, следом был запитан жилой сектор. Восстановительные работы продолжались на протяжении всей ночи: специалистам «Мособлэнерго» пришлось вскрывать бетонный грунт и проводить замену поврежденного участка кабельной линии. К утру понедельника основной объем ремонтных работ завершен.

Раменский филиал АО «Мособлэнерго» обслуживает 5741 километр воздушных и кабельных линий электропередачи, 2041 подстанцию различного типа.