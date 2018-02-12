РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. С 5 по 12 февраля электрики восстановили уличное освещение в поселках Малаховка и Красково Люберец, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На прошлой неделе электрики восстановили уличное освещение, на отсутствие которого жаловались местные жители: в поселке Малаховка на пересечении улиц 1-я Первомайская и 2-я Первомайская и с улицей Мичурина и в Краскове на 2-ом Осоавиахимовском проезде», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в микрорайоне ЖК «Люберцы 2015/16/17», ЖК «Малое Павлино» и ЖК «Кореневский форт» очистили территорию от снега и наледи. От дома №3 по улице Воинов-интернационалистов эвакуировали бесхозный автомобиль. На доме №18/20 на улице Смирновская закрасили надписи, рекламирующие запрещенные курительные смеси и убрали мусор. У дома №9 по улице Строителей спилили аварийное дерево. В поселке Малаховка вблизи домов №№28 и 29 по Быковскому шоссе убрали спиленные ветки.

«А вот на Комсомольском проспекте, у дома №19/1 и улица Кирова, №10А корпус 1 не очистили тротуары от снега. На улице Котельнической, вблизи здания №24 полтора месяца лежит поваленное дерево. На доме №44 по улице Шоссейная и №4 по улице Красноармейская необходимо закрасить надписи, рекламирующие запрещенные курительные смеси. У дома №13 по улице Инициативная необходимо убрать несанкционированную свалку. Жители дома №5 по улице Куракинская и №4 по Льва Толстого просят убрать с крыш сосульки и наледь. Жители северной части города обеспокоены пропажей остановочного павильона с Комсомольского проспекта», – отметил Ружицкий.

По его словам, на прошлой неделе жители городка «А», поселков Калинина, Малаховка и Красково были недовольны желтой водой из-под крана. Они просят взять ситуацию на дополнительный контроль.