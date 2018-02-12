РИАМО – 12 фев. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник подписал постановление о запуске пилотных проектов tax free в четырех регионах страны – Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, сообщает РИА Новости.

«С этого года мы начинаем его апробацию. Соответствующие изменения в налоговое законодательство принято. Также я подписал постановление правительства на эту тему – пилотный проект стартует в четырех наиболее популярных у иностранных туристов регионах. Это Краснодарский край, Московская область, Москва и Санкт-Петербург», – сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что такая система возврата налога на добавленную стоимость работает во многих странах и зарекомендовала себя по всему миру.

Глава правительства отметил, что tax free будет действовать для иностранцев, которые вывозят купленные в России товары за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, «потому что у нас общий рынок, и естественно, только таким образом он может восприниматься».

Tax free – система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС). НДС возвращается на покупки, сделанные иностранными гражданами, при выезде из страны, в которой они были приобретены. Суммы возврата составляют от 7 до 22% от суммы покупки и зависят от размера НДС и от комиссионных оператора tax free.