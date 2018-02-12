РИАМО - 12 фев. Столичные власти планирует реализовать через публичное предложение блокирующий пакет акций (25,036%уставного капитала) гостиничного оператора «Интурист», начальная стоимость сделки превышает 990 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

«Торги, организатором которых выступает департамент города Москвы по конкурентной политике, пройдут 21 марта 2018 года. Начальная стоимость сделки составляет 990,3 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Основные гостиничные активы ВАО «Интурист» - Savoy Westend Hotel 5* (Карловы Вары), Principe forte dei marmi 5* (Тоскана), Космос 3* (Москва). Также акционерное общество управляет и частично владеет гостиницами категории три и четыре звезды в России, Чехии и Африке.

«Заявки для участия в публичном предложении принимаются до 13 марта», - подчеркивается в сообщении.

Продажа имущества посредством публичного предложения предусматривает последовательное снижение начальной стоимости до цены отсечения, но не ниже 50 процентов от стартовой цены лота.