РИАМО - 12 фев. Новый ангиографический комплекс установили в клинической больнице подмосковных Мытищ в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Новый ангиографический комплекс установлен в Мытищинской клинической больнице. На его приобретение было выделено 67,5 миллиона рублей», - сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Пропускная способность аппарата составляет до 20 исследований и оперативных вмешательств в сутки. Помимо жителей Мытищ, на ангиографическом аппарате будут выполняться лечебные и диагностические процедуры жителям Королева, Пушкина, Щелкова, Сергеева-Посада, Ивантеевки, Красноармейска – около 1,1 миллиона человек.

«Уникальность аппарата в том, что он имеет большой детектор и современное программное обеспечение, например, с его помощью можно сделать виртуальную 3D ангиографию. Благодаря этому можно лечить пациентов не только с патологией сердца, но и делать вмешательства пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения, аневризмами брюшного отдела аорты, поражениями сосудов нижних конечностей, эмболизацию маточных артерий и артерий предстательной железы», - рассказал Марков.

Оснащение новым оборудованием происходит в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья». Всего в 2018 году для учреждений здравоохранения региона запланировано приобретение 39 единиц тяжелого медицинского оборудования, общий объем финансирования составит более 400 миллионов рублей, добавил министр.

В Подмосковье реализуется проект по созданию Единой рентгенологической информационной системы (ЕРИС). В 2017 году в единую сеть удалось подключить 150 тяжелых медицинских аппаратов в учреждениях здравоохранения Московской области.

Проект подразумевает формирование общего централизованного хранилища, в которое будут поступать данные о результатах исследования со всех тяжелых медицинских аппаратов, в том числе ангиографов, МРТ, КТ и других. Таким образом получить снимки и результаты исследований своего пациента смогут все врачи, находясь в любом медучреждении Подмосковья.