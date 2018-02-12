РИАМО - 12 фев. В Москве перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть малолетнего ребенка, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитет РФ по столице.

По версии следствия, вечером 3 декабря 2017 года 31-летний пьяный мужчина за рулем автомобиля Skoda на Алтуфьевском шоссе проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на трех пешеходов. Пострадавшие родители трехлетний ребенок с были госпитализированы. В результате полученных травм ребенок скончался в больнице.

«Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в полном объеме.