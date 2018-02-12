РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. Жители подмосковных Люберец смогут сообщать членам «Молодой гвардии» адреса расположения рекламы наркотических веществ, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого отделения партии «Единая Россия».

11 февраля по обращениям жителей в рамках проекта «Я против яда» молодогвардейцы городского округа Люберцы закрасили номера, рекламирующие наркотические вещества на территории поселения Малаховка Люберец. Больше всего надписей подобного рода было расположено вдоль железнодорожного полотна и в районе станции «Малаховка».

«Вы также можете внести свою лепту в общее дело, сообщив адреса, по которым были замечены надписи подобного рода. Сделать это можно, написав на почту mgerlubertsy@gmail.com, в личные сообщения группы «Молодой Гвардии» в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/club46080662) или через директ аккаунта Instagram «Молодой Гвардии» https://www.instagram.com/lubmger», – говорится в сообщении.