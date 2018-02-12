РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 фев. Спортсмены клуба «Вымпел-Балашиха» заняли первое место на первенстве Московской области по кикбоксингу, сообщил в понедельник начальник управления по физической культуре и спорту администрации Балашихи Андрей Никитин.

«На завершившемся вчера (11 февраля – ред.) первенстве Московской области по кикбоксингу в дисциплине лайт-контакт спортсмены клуба «Вымпел-Балашиха» завоевали первое общекомандное место. Спортсмены принесли команде шесть золотых медалей», – сказал Никитин.

Он добавил, что второе место у московского клуба «Алекс», его спортсмены получили пять золотых медалей. На третьем месте детско-юношеская спортивная школа микрорайона Железнодорожный Балашихи, ее спортсмены заработали три золотые медали. С победой спортсменов поздравил глава Балашихи Сергей Юров.

«Это несомненный успех балашихинского кикбоксинга. Молодые спортсмены продолжают радовать нас своими победами. Молодцы, поздравляю с новыми покорившимися высотами. Теперь надо удачно выступить на всероссийском первенстве. Желаю успехов», – сказал Юров.

По итогам соревнований лучшие спортсмены были отобраны в сборную команду Московской области для участия в первенстве России, которое пройдет в марте 2018 года в Одинцове.

По данным Балашихинского информагентства, первенство Московской области по кикбоксингу проходило с 9 по 11 февраля в городе Жуковский. Всего в соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 11 спортшкол Москвы и Подмосковья.