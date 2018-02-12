РИАМО – 12 фев. Член общественного совета министерства образования и науки РФ Александр Милкус считает неправильным привязку зимних каникул в российских школах к началу горнолыжного сезона.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин предложил ввести гибкий график зимних школьных каникул. По мнению вице-премьера, отдых учащихся должен совпадать с началом лыжного сезона, чтобы семьи могли запланировать отдых на горнолыжных курортах. Хлопонин отметил, что такие меры нужны для развития туристических горнолыжных курортов на Северном Кавказе.

«По закону «Об образовании» сроки каникул школа устанавливает сама. Наверное, есть такой факт: вторая четверть короткая, а третья длинная. И, возможно, нужно передвинуть каникулы на середину января. Но привязывать отдых школьников к горнолыжному сезону, на мой взгляд, это неправильно», - сказал Милкус в эфире Радио «Комсомольская правда».

Пресс-служба Минобрнауки ранее сообщила, что в ведомстве отказались поддержать перенос зимних школьных каникул.