РИАМО – 12 фев. В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект о блокировке приложений, в которых будет распространяться нелицензионный контент, сообщает Газета.ru.

«В Госдуму внесли законопроект о приравнивании приложений к ресурсам, распространяющим объекты авторского права. Теперь правообладатели смогут добиваться блокировки программ с нелицензионным контентом», - говорится в сообщении.

Перечень поправок опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В частности, законодательство дополняется термином «программное приложение», под которым предложено понимать программы для электронных вычислительных машин, с помощью которых без соответствующего разрешения правообладателя объекты авторских и (или) смежных прав распространяются интернете, а также термином «владелец программного приложения».

Принятие этих поправок могло бы устранить выявленную правовую «лазейку» и позволить правообладателям более эффективно реализовывать свое право на ограничение распространения в сети объектов авторских и прав, которые распространяются без разрешения правообладателя.