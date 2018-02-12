РИАМО - 12 фев. Уголовное дело возбудили в отношении Оксаны Богдановой, директора реабилитационного центра «Феникс», в котором актер Дмитрий Марьянов провел последние дни жизни, женщина подозревается в незаконном оказании медицинских услуг, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Известный российский актер Дмитрий Марьянов умер по дороге в больницу в подмосковной Лобне 15 октября. У него оторвался тромб. Артиста похоронили 18 октября на Химкинском кладбище.

«Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области в ходе расследования уголовного дела по факту смерти актера Дмитрия Марьянова (часть 2 статьи 109 УК РФ) установлены основания для возбуждения уголовного дела в отношении директора реабилитационного центра «Феникс», - говорится в сообщении.

Установлено, что в указанном центре Марьянову вводили внутримышечно медицинские препараты не выясняя наличие каких-либо заболеваний и противопоказаний, препятствующих применению конкретных лекарственных средств. В то время как данные препараты назначаются строго врачом и продаются по рецепту.

Кроме этого, несмотря на неоднократные жалобы Марьянова на плохое самочувствие и имея показания для срочной госпитализации продолжительное время не вызывали скорою помощь, чем лишили его своевременной и квалифицированной помощи.

«В настоящее время по уголовному делу запланировано проведение ряд следственных действий. Расследование уголовного дела по факту причинения актеру смерти по неосторожности (часть 2 статьи 109 УК РФ) продолжается. Проводятся экспертизы», - добавляется в сообщении.

Марьянов играл в спектаклях «Бременские музыканты», «Юнона и Авось», «Жестокие игры», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Варвар и еретик», «Королевские игры», «Две женщины». Он много и успешно снимался в кино, участвовал в независимых театральных проектах. Известен по картинам «День Радио», «Графиня де Монсоро», сериалу «Боец» и другим проектам.