Столица Исландии Рейкьявик по населению в два раза меньше ЦАО Москвы. Этот город – мечта многих туристов, которые хотят увидеть фьорды, ледники, водопады и гейзеры, однако многих останавливают высокие цены и суровые погодные условия. Местные жители рассказывают, что здесь можно в людном пабе поболтать с министром иностранных дел, познакомиться с братом Бьорк и не переживать о безопасности. Бывшая коллега РИАМО, москвичка Анастасия, которая полгода назад переехала из Москвы в Рейкьявик, рассказала, как устроена жизнь в стране ледников и вулканов.

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Как Лондон уступил Рейкьявику

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В Рейкьявик я переехала в 32-года с двумя дочками. С детства я мечтала жить в Англии. В спокойной и безопасной стране, где я не опасалась бы, почему мои дети задержались на пять минут после школы.

В мечтах о переезде, со старшей дочерью я буквально с рождения занималась английским. Когда родилась младшая, я поняла, что на нее лучше не наседать: повезет оказаться в среде – сама заговорит.

Моему мужу на тот момент нужен был сотрудник в Лондоне, и он готов был отправить меня туда вместе с детьми, чтобы они получили хорошее образование. Но наш брак затрещал по швам, и он решил, что мне будет слишком хорошо, если он осуществит мою детскую мечту. Спустя год после развода, когда более-менее пришла в себя, я начала искать нового спутника жизни.

Теперь я точно знала, что это должен быть британец. Непременно высокий, рыжий и голубоглазый. Я так и написала на сайте знакомств, чем спровоцировала потоки гневных сообщений от восточных и чернокожих парней. А потом завязалась переписка с «высоким, рыжим, голубоглазым» по имени Свавар. Правда, он был из Исландии...

Но меня это не смутило. Штука в том, что я буквально за пару недель до нашего знакомства купила туда билеты. Это должна была наша вторая поездка на остров.

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Переезд по любви

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Первый раз в Исландии мы объехали всю страну по кольцевой дороге и влюбились в контрастные пейзажи с вулканами, водопадами, гейзерами, айсбергами и радугами. Мне этих «общедоступных» красот показалось мало, и я решила вернуться, когда будут открыты дороги к необитаемому центру острова.

Через два года я купила билеты на август, чтобы добраться до так называемого «Центра Пустоты» и поучаствовать в марафоне в Рейкьявике, потому что после развода мою нервную систему спасал только бег, который я раньше терпеть не могла. Я сообщила своему рыжему знакомому о моем скором приезде в Исландию, и у нас завязались отношения на расстоянии.

Тот факт, что я мать двоих детей, и они едут в отпуск вместе со мной, его не смутил.

При встрече в аэропорту нас захватили уже реальные чувства. Мы провели вместе неделю, он познакомил нас с родителями и попросил меня стать его женой.

Весь следующий год я учила исландский язык в Москве и готовилась к поступлению в Исландский университет, и мы по очереди ездили друг к другу. Параллельно я пыталась договориться с бывшим мужем, чтобы он отпустил детей со мной. Как любая нормальная мать, я не была готова оставить их, думая только о своем счастье. В общем, это был год нелегкой борьбы, но в итоге все получилось.

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Пляж в центре Рейкьявика

© из архива Анастасии © из архива Анастасии 1 из 2

Холодные исландские зимы – это стереотип. По крайней мере, в отношении столицы. Летом тут редко бывает выше 20 градусов, но и зимой, благодаря Гольфстриму и теплу горячих источников и вулканов, столбик термометра редко опускается ниже нуля.

Исландцы говорят: «Если вам не нравится погода, подождите пять минут, и она будет еще хуже».

Мы живем в квартире в четырехэтажном доме на холме на окраине города. С нашего балкона открывается вид на долину реки, где пасутся исландские лошадки. А на горизонте возвышаются горы, и по вечерам светится уютными огнями горнолыжный курорт.

Я частенько бегаю в долине, как и многие исландские атлеты.

Десятиминутная пробежка – и я у красивого водопада, еще десять минут – и я в «кроличьем раю».

Бывший пилот, живущий в долине, разводит кроликов не ради мяса и меха, а из любви к этим животным. Их здесь сотни, и они бегают свободно по лесу и окрестностям, а их владелец кормит их хлебом с рук.

До центра отсюда 15 минут на машине или 25 на автобусе. До покрытых мхом и ягелем лавовых полей, где мы с августа по октябрь собираем голубику и воронику – столько же.

А еще практически в центре Рейкьявика есть настоящий круглогодичный пляж, единственный в стране! Песок сюда завезли из-за границы, а вода подогревается благодаря трубе, идущей от ближайшего термального источника. Температура воды летом у берега доходит до 15 градусов, а зимой редко бывает выше плюс 5, что все же выше на 4 градуса, чем температура самого фьорда, но желающих искупаться всегда хватает.

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Противоречивые исландцы

© из архива Анастасии © из архива Анастасии 1 из 2

Народ, живущий на острове, где ледники соседствуют с вулканами, не может быть не противоречивым. Например, исландцы не могут жить без спорта. Если исландец не играет в футбол, то играет в гандбол или гольф. Если и здесь мимо – значит, он бегает, а зимой катается на горных лыжах. И в то же время традиционный ежедневный рацион среднестатистического исландца – пицца, хот-дог или гамбургер с картошкой фри, «отполированные» бутылочкой колы, которой здесь употребляют больше, чем в Америке.

Запрещается давать детям в школу любые продукты, в которых содержится сахар и белая мука, однако главный национальный перекус за стенами школы – это жирные ромбовидные пончики «клейны».

На исландском дне рождения вы вряд ли увидите на праздничном столе что-то, кроме десятка видов разнообразных тортов и пирожных.

При этом, исландцы любят позвать на праздник всех своих друзей и родственников, включая мужа троюродной тети. На детскую party принято приглашать весь класс или всех мальчиков/девочек параллели, а на юбилеях редко бывает меньше сотни гостей.

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Борьба за равенство зарплат

© из архива Анастасии

Будучи представителями очень маленькой нации, исландцы лелеют традиционные семейные ценности. Они готовы, как древние викинги, «драться» за своих родных не на жизнь, а на смерть, но при этом абсолютно толерантны к сексуальным меньшинствам и однополым бракам.

Исландское феминистское движение – одно из самых прогрессивных в мире, а по так называемому индексу гендерного равноправия страна уже в шестой раз за 10 лет оказывается на первом месте. Для сравнения, Россия занимает 75-ю строчку.

В большинстве исландских семей растет больше двух детей. Одним из самых болезненных вопросов для исландцев обоих полов является неравенство зарплат для мужчин и женщин.

Впрочем, с 1 января нынешнего года платить женщинам меньше, чем мужчинам, за идентичную работу запретили законодательно.

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Боязнь высоких цен

© из архива Анастасии

К моменту переезда я довольно хорошо знала страну, историю и традиции Исландии, а знакомые исландцы меня все время подбадривали.

Конечно, я боялась, что здесь все очень дорого, и на одну зарплату семье прожить сложно, поэтому надо будет сразу вливаться в рабочий процесс.

Высокие цены в Исландии – это правда на 95%. Купить квартиру или дом в центре Рейкьявика стоит раза в полтора дороже, чем в центре Москвы. Арендовать комнату, если посчастливится, ведь тут всегда дефицит «недорогого» съемного жилья, обойдется минимум в 40 тысяч рублей в месяц.

Если вы учитесь в университете, то можно претендовать на аренду студенческого жилья. 40-метровая студия, в которой разрешается проживать только одному студенту, будет стоить 50-55 тысяч рублей, 83-метровая квартира для семьи – порядка 80 тысяч. Но для того, чтобы снять жилье по такой цене, вам надо сначала отстоять очередь, иногда в несколько месяцев, и успешно сдавать экзамены, чтобы не вылететь из университета.

Цены аренды жилья для простых смертных примерно в два раза выше. Если заморочиться с бумагами, то можно получить от муниципалитета 10-20% компенсации.

Зато здесь дешевле вода и электричество, так как все работает благодаря термальной энергии.

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В отпуск на шопинг

© из архива Анастасии

Одежда и обувь в Исландии дорогие из-за высоких налогов. Любые покупки в зарубежных интернет-магазинах облагаются НДС в размере 24%, поэтому исландцы предпочитают летать на шопинг в соседнюю Британию и Ирландию, или отовариваться во время летнего отпуска в Испании или Италии.

Тех, кто не может себе позволить часто путешествовать, спасают распродажи два раза в год, чарити-шопы «Красного креста», группа «Отдам даром» в Facebook и популярные swap-маркеты, где люди меняются надоевшими или неподходящими вещами.

Исландия входит в первую пятерку самых читающих стран мира, а количество книг, выходящих в стране на душу населения, самое высокое в мире. Традиционно исландцы дарят друг другу книги на Рождество, и они здесь очень дорогие.

Школьная тетрадь стоит около ста рублей, утренняя газета – около 500, глянцевый журнал – не меньше тысячи, а книги на исландском – от 1,5 тысяч рублей.

Видимо, все дело в нехватке древесины в стране, ведь привычных для нас лесов с высокими деревьями в Исландии очень мало.

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Сколько стоят продукты

© из архива Анастасии © из архива Анастасии 1 из 2

Госмонополия и высокие акцизы на спиртное делают запредельно дорогим крепкий алкоголь, а пиво стоит также, как импортное в России, и исландцы предпочитают его всем прочим алкогольным напиткам даже на праздниках.

Очень дорого стоят свежие овощи и фрукты, причем местные тепличные помидоры гораздо дороже импортных. Но логика ценообразования мне не всегда понятна, потому что килограмм капусты стоит 200 рублей, моркови – 300, винограда – 500, а килограмм красного лука, порея, сельдерея, салата «Айсберг», сладкого перца, даже ананасов, авокадо и манго – дешевле, чем в России. Та же ситуация с мясом.

Допустим, килограмм куриных ножек или крыльев несильно дороже, чем в Москве, целая курица – около 400 рублей за килограмм, а куриное филе – уже тысячу. Субпродукты, которые используются для приготовления национальных блюд, дешевле, чем в России, зато килограмм говядины или баранины стоит тысячи полторы.

Львиная доля рыбы идет на экспорт, и в обычных супермаркетах вы редко найдете что-то, кроме трески, лосося и арктического гольца, а еще филе пикши. Цены на них – в диапазоне 600-1500 рублей. Зато килограмм очищенных исландских коктейльных креветок стоит около тысячи.

Знаменитую исландскую селедку на родине частенько вытесняет шведская и датская. Десяток яиц стоит примерно в пять раз дороже, чем в России.

Безумно дорог по российским меркам хлеб, но хлебцы – вдвое дешевле, чем в России. Молочные продукты, за исключением молока и сливочного масла, несколько дороже, но качество не поддается никакому сомнению.

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Вода, продлевающая жизнь

© из архива Анастасии

Среднестатистический обед в ресторане из двух блюд с бокалом вина обойдется в 3,5 тысячи рублей. Зато из каждого исландского крана течет лучшая в мире вода, и ни в одном кафе или ресторане вам не предложат приобрести ее за деньги.

В мой первый приезд в Исландию все центральные улицы были увешаны англоязычными плакатами: «Не покупайте воду в бутылках. Это ловушка для туристов. Пейте из-под крана!»

У исландской воды есть вкус, после которого просто невозможно пить московскую воду, даже дорогую бутилированную.

Исландия занимает второе место в мире после Японии по средней продолжительности жизни, и я связываю этот факт, в первую очередь, с качеством питьевой воды.

Горячая вода попахивает сероводородом. Туристы ошибочно полагают, что она течет по трубам прямо из гейзеров. На самом деле, кипяток из термальных источников используют для подогрева все той же чистейшей ледниковой воды, ведь процент содержания серы в гейзерной воде настолько велик, что она небезопасна для здоровья.

А еще исландская вода настолько мягкая, что ей очень трудно смыть мыло, а волосы после мытья сильно путаются, зато кожа идеальная.

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Сланцы с носками и блондинки в латексе

© из архива Анастасии

Еще до переезда я очень смеялась над распространенной в интернете уткой о том, что Исландия платит ежемесячное пособие иностранцам, которые женятся на исландках. В этой статье было сказано, что исландки поголовно не вылезают из салонов красоты.

На самом деле, местные женщины не особо заботятся о внешнем виде без повода. Привычка питаться фастфудом и пить литрами колу дает о себе знать – в стране процветает ожирение. Спорт тут не помогает, а феминистическая среда позволяет расслабиться: мол, почему мужчины не бреют ноги, а мы должны?

Тут запросто можно увидеть барышню в пуховике поверх пижамы и резиновых шлепанцах на разные носки зимой!

Но что делать, если цены на пару более или менее приличных зимних сапог начинаются от 12 тысяч рублей?!

Конечно, нельзя сказать, что исландки совсем о себе не думают. В свободное время они могут пойти в салон на маникюр или делают новую прическу. Особенно внимательно они следят за формой бровей. Но косметологические процедуры здесь не пользуются большой популярностью.

Зато любой выход в свет для исландки – это непременно элегантное платье и обувь на шпильке. Еще они отчего-то питают большую любовь к коже и латексу. На блондинках это все выглядит как-то особо вызывающе, даже в монохромной цветовой гамме.

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Как найти работу

© из архива Анастасии

Неквалифицированная работа в любой стране с бурно развивающимся бизнесом есть всегда. Нужны хаускиперы в отелях, персонал в ресторанах, водители автобусов, продавцы в сувенирные лавки. Сюда без проблем возьмут работать без знания исландского, ведь туристы, скорее всего, будут обращаться к вам по-английски.

До переезда в Исландию я мечтала работать гидом для русскоязычных групп либо гидом в конных походах. Для этого нужно отучиться в школе гидов, где преподавание идет только на исландском, независимо от того, на каком языке ты будешь водить экскурсии – на китайском, русском или испанском. Так что я пока пытаюсь овладеть исландским на достаточном уровне, чтобы потом пойти учиться. Конным гидам такого сертификата не нужно, но необходим большой опыт общения с лошадьми. Сюда, в основном, приходят те, кто с детства в седле.

В настоящий момент я помогаю хозяевам небольшого гестхауса в центре Рейкьявика содержать его в порядке. В низкий сезон я редко работаю больше 50-60 часов в месяц.

Я не плачу налоги, но и не получаю никаких социальных гарантий и бонусов, поэтому активно рассылаю свои резюме. Надеюсь устроиться букером в автопрокат либо на фабрику-кухню, где делают обеды для офисов, и работаю над бизнес-планом для стартапа.

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Подработка «вышибалой» и костюм на все случаи жизни

© из архива Анастасии © из архива Анастасии 1 из 2

Несмотря на то, что у нас принято считать, что северные народы – отмороженно-расслабленные, исландцы – нация трудоголиков. Чтобы жить в Исландии достойно, часто приходится совмещать несколько работ. Здесь совершенно не зазорно днем работать в приличном офисе, а вечером еще 3-4 часа провести на ресепшене бассейна.

Мой муж работает водителем-экспедитором в крупной торговой компании, а по вечерам дает концерты в клубах либо в них же подрабатывает «вышибалой».

Хорошие профсоюзы выделяют деньги на форму и обувь для работников. Исландские спортивные бренды «66 North» и «Cintamani», помимо высокотехнологичной одежды для путешествий в условиях постоянно меняющейся погоды, шьют спецодежду для представителей всех возможных профессий. Те, кому с обеспечением не повезло, одеваются на работу как придется, за исключением разве что служащих банков. Зато к костюмам у исландских мужчин отношение совсем не как в России, где галстук ассоциируется с орудием офисных пыток.

Собираясь на встречу футбольных фанатов в баре, брутальные викинги облачаются в полный деловой костюм. У моего мужа, который сменил к 27 годам десяток профессий и ни дня не работал в офисе, формальных пиджаков в шкафу больше, чем у среднестатистического директора фирмы в России.

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Дружба грузчиков с «белыми воротничками»

© из архива Анастасии

В Исландии лучшим другом «белого воротничка» может быть мусорщик. Ты можешь получить два высших образования по несмежным специальностям, а работать при этом хоть грузчиком, если это позволяет достойно жить и содержать семью.

Здесь нет пропасти между бедными и богатыми, и цифра средней зарплаты в 2500 евро в месяц после уплаты налогов, действительно, является средней зарплатой человека, работающего 40 часов в неделю.

Я знакома с младшим братом Бьорк. Он – простой электрик, и очень не любит, когда его представляют братом Бьорк.

Как-то на кассе супермаркета меня обслуживала красивая девушка по имени Сигур Рос. Я рассказала об этом университетскому приятелю, и он быстренько нашел ее в Facebook. Увидев ее патроним, я поняла, что это младшая сестра Йонси, в честь которой он назвал свою группу, завоевавшую мировую известность.

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В тапках по школе

© из архива Анастасии © из архива Анастасии 1 из 2

Приходя в школу, дети не надевают сменную обувь – они разуваются и ходят в носках или босиком. Родители, особо переживающие за то, что их дети простудятся, дают им с собой домашние плюшевые тапочки. Но полы настолько чистые, что после дня, проведенного в школе, белые носки пачкаются очень незначительно и без проблем отстирываются. Весь персонал школы при этом ходит в уличной обуви, но полы практически не загрязняются – настолько чисто на улицах.

Дороги тут посыпают лавовой крошкой и обычной морской солью.

Я хожу в замшевых сапогах с 1 ноября, снег то выпадает, то тает, то снова выпадает, но на моей обуви нет никаких разводов от реагентов, а на светлых джинсах – брызг, которые не отстирываются.

Еще детей в любую погоду выгоняют на улицу на каждой перемене. На школьном дворе есть рампа для скейтов, самокатов и велосипедов, футбольная коробка и большой спортивный комплекс. Это очень контрастирует с большинством российских школ, где даже между уроками засидевшихся детей заставляют ходить по струнке. Огромное внимание в средней школе уделяют чтению.

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Страна праздников

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Говорят, что в России много праздников, но столько, сколько в Исландии, не отмечают нигде. Зимой они буквально перетекают друг в друга, а рождественские гуляния длятся 26 дней. Но это не значит, что все это время жители страны не работают. Выходными днями являются только 25 и 26 декабря. Практически на каждый праздник готовятся традиционные блюда.

Главное событие, на которое съезжаются меломаны со всего света, происходит в ноябре – это фестиваль IcelandAirWaves, во время которого Рейкьявик на неделю превращается в большую концертную площадку. На фестивале ежегодно успевают выступить около ста музыкантов, играющих музыку в абсолютно разных жанрах, в основном исландских, но приезжают и группы из других стран, в том числе из России.

Живая музыка в эти дни звучит практически круглосуточно не только в клубах и барах, но и в магазинах, банках, библиотеках, галереях и даже в доме престарелых!

В день летнего солнцестояния также проходит крупный музыкальный фестиваль Secret Solstice, а в день города Рейкьявика в августе проходит главный марафон страны, на который съезжаются атлеты со всего мира, и meninganott – «Ночь культуры». Есть также региональные музыкальные фестивали, фестиваль рыжих, Рейкьявикский кинофестиваль.

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Отношения по-исландски

© из архива Анастасии

Несмотря на феминизм, в Исландии нет абсурдных «перегибов», как, например, в Норвегии, где за поданную на выходе из автобуса руку девушка может обвинить в домогательствах ничего не подозревающего джентльмена.

Исландки не изображают из себя всесильных Брунгильд – они не против того, чтобы о них заботились, но и не повесят на своего мужчину все сумки по дороге из магазина. Исландский феминизм – это и про равноправие в семье. Например, когда у пары рождается ребенок, декретный отпуск разделяется между родителями поровну.

Если пара решает вступить в официальный брак, все деньги, которые они зарабатывают, становятся общими. Даже налоговую декларацию они заполняют одну на двоих, и нет никакой «двойной бухгалтерии», как это бывает во многих странах Европы, где муж и жена в ресторане платят каждый сам за себя.

Не готовы к такому раскладу – пожалуйста, живите в «официальном партнерстве», когда любовь – любовью, а денежки врозь.

«Правильные» исландские мужчины готовы заплатить за девушку в кино или кафе, но на всякий случай спрашивают, не хочет ли барышня расплатиться сама.

Исландцы очень тактичны и толерантны, и на тебя никогда не будут давить вопросом: «Почему тебе 35, а ты до сих пор не женился / не родила / не получил высшего образования?».

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Тухлятина и фаст-фуд

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Исландская кухня – самая сумасшедшая кухня в мире. Редкий иностранец способен оценить то, что исландцы издревле употребляли в пищу под страхом голодной смерти. Некоторые национальные блюда готовятся на праздники как ритуальные, например, ферментированный, а по-русски говоря – протухший, и затем тщательно разваренный скат на день святого Торлака, или копченая ягнятина.

Одному богу известно, почему здесь раньше не было соли, самые необычные виды которой сегодня туристы везут именно из Исландии в качестве сувенира.

За неимением соли исландцам в былые времена приходилось использовать другие виды консервации продуктов: ягнятину и китовое мясо подвешивали в дымоходе и коптили на дыму от навоза; мясу гренландской акулы, у которой нет мочевыводящей системы, давали хорошенько стухнуть, закопав в землю; бараньи тестикулы и кровяную колбасу замачивали в молочной сыворотке, а рыбу сушили на ветру. Для тех, кто не готов посмотреть такой еде в глаза, из бараньей головы варили холодец.

В исландских ресторанах можно встретить мясо кита, символа страны – птички тупика, и даже плавники тюленя, но все эти варварские деликатесы рассчитаны на жаждущих экзотики туристов.

Сами исландцы давно предпочитают им баранину либо фаст-фуд.

Исландский продукт, который я люблю – это скир, нечто среднее между йогуртом и мягким творожком, в нем практически нет жира, но очень много белка. В целом же, мои пищевые привычки с переездом мало изменились. Кроме того, купить ингредиенты для моих любимых блюд азиатской кухни здесь зачастую проще и дешевле, чем в Москве. Не хватает тут вкусных грунтовых огурцов и помидоров, творога, а еще домашней квашенной капусты, которую готовить здесь слишком дорого.

Как остаться в Исландии

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Чтобы переехать в Исландию по рабочей визе, нужно быть специалистом, которых не хватает в этой стране. Всегда востребованы архитекторы, строители и программисты. Специалист имеет право приехать с семьей и получить гражданство через 7 лет беспрерывного проживания в стране, сдав языковой экзамен.

Другой вариант – пойти учиться в университет, где довольно много программ на английском языке. Этот способ подойдет одиночкам с постоянным доходом, например, от удаленной работы на родине, либо с солидными накоплениями.

Для получения студенческой визы надо предоставить доказательство наличия минимум 10 000 евро на полгода. Даже на эти, огромные по меркам многих россиян деньги, с учетом необходимости аренды квартиры, прожить в Исландии сложно.

При этом студентам разрешается работать максимум 15 часов в неделю. Доходов от такой работы хватит лишь на покупку продуктов, поэтому большинство студентов ищут нелегальную подработку.

Еще один вариант – создать семью с гражданином Исландии. Вступать в брак при этом необязательно, если у вас нет необходимости переехать в страну с несовершеннолетними детьми.

Можно оформить так называемое «официальное партнерство», которое приравнивается к браку во всех аспектах, кроме финансового – у вас остаются «свои кошельки», вы платите налоги отдельно, не имеете никаких «алиментарных обязательств» по отношению друг к другу, но и доказывать финансовую состоятельность для получения визы вам придется самостоятельно.

В случае вступления в официальный брак вам достаточно предъявить бумагу о том, что зарплата вашего супруга выше прожиточного минимума на двоих. Детей партнер-иностранец тоже может перевезти, но только через год совместного проживания. Ни супругам, ни партнерам исландцев не надо получать разрешения на работу.

Получить гражданство, будучи супругом гражданина Исландии, можно спустя 4 года проживания в стране, официальным партнером – 5 лет. И тем, и другим необходимо сдать экзамен на знание исландского языка. Дети получают гражданство через год после родителей, если не успеют достигнуть к этому времени совершеннолетия. В противном случае им, как и любым другим иммигрантам, придется идти либо работать, либо учиться. Наравне с детьми можно взять с собой престарелых родителей старше 67 лет, однако тогда придется доказывать, что у вас достаточно денег и на их содержание.

Говорят, в Исландии легко получить убежище беженцам, но они сюда не особо рвутся – жизнь дорогая, а возможности получить со временем гражданство не представляется.