РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 фев. Спортсмены спортивной школы олимпийского резерва «Металлист» из Королева завоевали три бронзовые награды на международном турнире по тхэквондо в Турции, сообщается в аккаунте комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Королева в Instagram.

«Тхэквондисты СШОР «Металлист» завоевали три бронзовые награды на турнире в Турции. Егор Попов боролся за медали в двух категориях и в полуфинале уступил своим соперникам из Австралии и Турции, заняв третье место. Еще одна бронзовая медаль на счету Дарьи Денисовой», – говорится в сообщении.

Международный турнир по тхэквондо «Turkish Open - 2018» проходит в Стамбуле с 10 по 14 февраля. В рамках турнира состоялись соревнования юниоров и взрослых, всего в «Turkish Open-2018» приняло участие около 2500 спортсменов.