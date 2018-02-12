РИАМО - 12 фев. В подмосковной Ивантеевке инспекторы Главгосстройнадзора Московской области обязали застройщика устранить нарушения, выявленные при проверке хода строительства жилого дома, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Инспекторским составом Главного управления государственного строительного надзора Московской области проведена внеплановая проверка по устранению нарушений, выявленных при строительстве жилого дома на улице Карла Маркса в 9 квартале городского округа Ивантеевка. Сотрудниками ведомства отмечено, что все нарушения устранены», - говорится в сообщении.

Как уточнил начальник Главгосстройнадзор Московской области Руслан Тагиев, нарушения требований ведения исполнительной документации, строительных норм и правил, а также организации складирования строительных материалов, выявленные в ходе плановой проверки, устранены в соответствии со сроками, установленными в предписании.

В настоящее время на объекте ведутся монолитные работы по возведению конструкции надземной части. Новостройка рассчитана на 192 квартиры, общая площадь 17-этажного дома составляет 17,6 тысячи квадратных метров.

«Строительство осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Стройрегистр». Плановое завершение строительства – второй квартал 2019 года», - заключается в сообщении.