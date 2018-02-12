РИАМО (СТУПИНО) - 12 фев. Поисково-спасательный отряд Ступинского территориального управления «Мособлпожспас» и муниципальная аварийно-спасательная служба городского округа Ступино работают на месте крушения самолета Ан-148 в Раменском районе, сообщил Ступинскому информагентству начальник Ступинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Тимофеев.

Самолет Ан-148 выполнял рейс №703 Москва – Орск. Он потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не выжил. На месте аварии проводится поисковая операция.

«Восемь человек и четыре единицы техники, в том числе один снегоход, задействованы от нашего управления в оперативных работах по поиску фрагментов самолета. В настоящее время погодные условия не мешают работе специалистов», – сказал Тимофеев.

По данным агентства, подобная практика привычна для ступинских спасателей. Они неоднократно привлекались к работе за пределами своего муниципалитета. Так, в 2010 году ступинским спасателям довелось участвовать в ликвидации последствий катастрофы под Смоленском, в которой разбился президентский авиалайнер Ту-154М Воздушных сил Польши. Погибли все находившиеся на его борту 96 человек, в их числе президент Польши Лех Качиньский.