РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 фев. Руководитель администрации подмосковного Королева Юрий Копцик поздравил почетного жителя города, ветерана Великой Отечественной войны Александра Когутенко с 94-летием, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В понедельник Копцик побывал в гостях у фронтовика, он вручил имениннику цветы и корзину с фруктами, а также передал подарки от администрации города.

«Наше уважение и наша любовь в поздравлениях – мы гордимся, что живем рядом с таким человеком, и, надеюсь, еще много лет будем вместе работать, воспитывая наше молодое поколение. Желаю здоровья, долгих лет, благополучия, и всего самого-самого доброго», – сказал Копцик.

Ветеран, в свою очередь, поблагодарил администрацию города за все, что она делает для старшего поколения, которое сражалось и трудилось на благо страны.

Александр Когутенко родился 11 февраля 1924 года. С февраля 1943 года воевал на Юго-Западном, 3-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах, был четыре раза ранен. С 1959 по 1993 год работал ведущим конструктором ЦКБ экспериментального машиностроения (конструкторское бюро Сергея Королева – ред.), участвовал в разработке систем различных космических кораблей. Награжден орденами Славы 3-х степеней, орденом Отечественной войны I степени, двумя медалями «За отвагу», медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», знаком «Почетный ветеран Подмосковья». Участник парада Победы 1995 года. Почетный житель города Королев.