РИАМО - 12 фев. Подмосковные застройщики за минувшую неделю устранили свыше 130 выявленных нарушений на стройках региона, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«По результатам проверок инспекторского состава Главгосстройнадзора Московской области с 5 по 11 февраля на строящихся объектах выявлено 141 нарушение требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Застройщиками оперативно устранено 133 ранее выявленных нарушения», - говорится в сообщении.

На территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 108 нарушений строительных норм и правил, приведено в порядок семь строительных площадок, устранено 11 нарушений порядка ведения исполнительной документации, оформлена разрешительная документация на один объект, а также ликвидировано шесть иных нарушений.

Среди основных причин нарушений – отсутствие должного строительного контроля со стороны соответствующих служб подрядных организаций и заказчиков, ненадлежащий уровень профессиональной подготовки специалистов, осуществляющих строительный контроль.

За неделю инспекторский состав ведомства провел 109 проверок строящихся объектов капстроительства, из которых 65 плановых, 44 – внеплановых.