РИАМО - 12 фев. К кластеру компаний по производству сыра и переработке сырной продукции в Подмосковье может присоединиться еще один участник - литовская молокоперерабатывающая компания «Пено жвайгждес», она планирует инвестировать в производство порядка 1 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Еще один резидент сможет выйти на площадку подмосковного сырного кластера. С руководством литовской молокоперерабатывающей компании «Пено жвайгждес», выпускающей сыр под известной маркой «Сваля», достигнута взаимная договоренность по вопросу реализации инвестиционных проектов на территории Московской области. В первую очередь мы обговорили и запланировали строительство сырного завода на территории сырной ассамблеи в Дмитровском районе Подмосковья», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Разин провел переговоры с генеральным директором компании Александром Смагиным и коммерческим директором Эугениюсом Будрейка в ходе международной выставки «Продэкспо-2018».

«Общий объем инвестиций компании «Пено жвайгждес» составит 1 миллиард рублей, мощность - 12 тысяч тонн в год. Проект планируется к запуску уже в следующем году», - отметил министр.

Акционерное общество «Пено жвайгждес», основанное в 1998 году, в настоящее время является крупнейшим переработчиком молока в странах Балтии. «Пенно жвайгждес» объединяет четыре завода: «Каунасское молоко», «Паневежское молоко», «Мажейкяйский молокозавод» и «Сыроварню Пасвалио» и перерабатывает около 1,1 тысячу тонн свежего молока в день. Компания экспортирует более 40% своей продукции в страны Балтии, СНГ, Европейского союза, в Россию, Японию и США.

В подмосковном сырном кластере в Дмитровском районе разместятся порядка 10 предприятий, готовых работать на определенных равных условиях. Инвестор получит 20% возмещения из регионального бюджета в виде дополнительной субсидии на поддержку его производства.