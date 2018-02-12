РИАМО - 12 фев. Акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения» («ВМУ») подвело производственные итоги года, в 2017 году было произведено на 18% больше продукции, чем в 2016-м, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«В прошлом году было произведено 575 тысяч тонн товарной продукции, что на 18% больше 2016 года. При этом выпуск минеральных удобрений был увеличен на 19% и составил 532 тысячи тонн. Увеличение производственных показателей обусловлено обновлением технологических установок в цехах, масштабированием производственных линий, оптимизацией работы сопутствующих узлов», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в минувшем году предприятием был освоен выпуск трех новых продуктов: фосфорно-калийное удобрение P:K 5:55, комплексное N:P:K 8:20:30, а также водорастворимое удобрение для открытого грунта Aqua Drop.

«В прошлом году новый этап развития был сделан в направлении, связанном с производством водорастворимых удобрений, выпускаемых на «ВМУ» под маркой SOLAR. Благодаря повышению мощностных возможностей производственной площадки, в 2017 году объемы выработки SOLAR MAP и SOLAR NPK были увеличены более чем на 60%: 42 тысячи тонн агрохимикатов против 26 тысяч тонн, выпущенных годом ранее», — уточняется в сообщении.

В 2017 году благодаря успешной замене башни промежуточной абсорбции сушильно-абсорбционного отделения цеха СКЦ удалось выйти на проектную мощность по выработке серной кислоты. Это позволило увеличить производительность сернокислотного цеха на 200 тонн в сутки. Всего в минувшем году было выпущено на 18 тысяч тонн кислоты больше, чем годом ранее – 429 тысяч тонн.

«Более чем на 9 тысяч тонн выросли показатели по экстракционной фосфорной кислоте: 160 тысяч против 151 тысячи тонн. Увеличение производственных показателей обусловлено включением в цепочку дополнительной вакуум-выпарной установки и второго экстрактора», — добавляется в сообщении.

Внутренняя реконструкция барабанных грануляторов-сушилок в цехе аммофоса №2, проведенная в начале 2017 года, позволила увеличить производительность до 7% — с 750 до 800 тонн в сутки на каждой из трех технологических систем. Кроме этого, в минувшем году предприятием было продолжено освоение новых марок удобрений, в частности, гранулированных комплексных агрохимикатов NPK 8:20:30 и 16:16:16. Общий объем выпускаемых цехом аммофоса и NPK составил 443 тысячи тонн.

В минувшем году продолжалась работа над проектом по грануляции удобрений на основе калия хлористого – агрохимиката PK 5:55. В 2017 году было произведено 45 тысяч тонн против 0,3 тысячи тонн, выпущенных годом ранее.

Благодаря реализующимся на предприятии инвестпроектам, а также за счет планов по расширению номенклатуры производимой на «ВМУ» продукции в 2018 году планируется увеличить выпуск на до 690 тысяч тонн в год.

«Производственные результаты 2017 года стали лучшими для предприятия за последние четыре года. Причем положительная производственная динамика прослеживалась по всем действующим сегодня технологическим направлениям. Объем выпущенной в минувшем году продукции отразил результат серьезной работы по обновлению и модернизации действующей производственной цепочки, доказал правильность взятого курса на развитие новых проектов, в частности, по выпуску нишевых продуктов», — отметил генеральный директор АО «ВМУ» Анатолий Шаблинский.

Он добавил, что предприятие и дальше будет придерживаться заданных темпов, параллельно снижая издержки, повышая энергоэффективность, придерживаясь подхода рационального использования сырья, принципа бережливого производства.